A Juventus oficializou a contratação de Ángel Di María.

O extremo argentino de 34 anos chega à equipa italiana na condição de jogador livre, depois de ter terminado uma ligação de sete épocas ao Paris Saint-Germain.

A Juventus não adiantou a duração do contrato do ex-jogador do Benfica, mas a imprensa italiana fala de um acordo de um ano.

Além de Di María, a Vecchia Signora prepara-se também para oficializar o regresso de Paul Pogba.