O futebolista argentino Ángel Di María, livre depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain, chegou esta quinta-feira a Turim, Itália, com vista a concluir a mudança para a Juventus.

O clube italiano mostrou imagens da chegada do extremo de 34 anos, que nas últimas sete temporadas jogou no PSG.

Oficializado que seja o acordo, Di María prepara-se para representar o seu sexto clube da carreira como sénior, depois do Rosario Central na Argentina – clube onde se formou – do Benfica (o primeiro emblema na Europa, de 2007 a 2010), do Real Madrid, Manchester United e PSG.

No final de junho, Di María já tinha admitido o interesse da Juventus e elogiou a grandeza do clube que, agora, está prestes a representar.