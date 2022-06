Maurizio Sarri renovou contrato com a Lazio.

O treinador de 63 anos tinha mais um ano de contrato, mas agora passa a ficar ligado à equipa laziale até 2025.

Sarri chegou ao clube de Roma no verão de 2021, tendo conduzido a equipa até ao quinto lugar da Serie A, atrás do campeão Milan, do Inter, do Nápoles e da Juventus.