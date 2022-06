O guarda-redes Sinan Bolat foi anunciado esta quinta-feira como reforço do Westerlo, emblema que subiu ao primeiro escalão da Bélgica, depois da conquista da II Liga na temporada passada.

O internacional turco, de 33 anos, assinou um contrato de quatro épocas.

Bolat formou-se no Genk e passou quatro anos no Standard Liège, antes de chegar ao FC Porto, em 2013. Não fez qualquer jogo pela equipa principal dos dragões e somou sucessivos empréstimos: Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional da Madeira e Arouca. Em 2017/18 regressou à Bélgica, para jogar no Antuérpia e passou as duas últimas épocas no Gent, onde foi habitual titular.