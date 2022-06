O Famalicão assegurou a contratação de André Simões.



O médio, que tinha terminado a ligação ao AEK Atenas, assinou contrato com os famalicenses até 2025, tornando-se no primeiro reforço do clube para a nova temporada.



André Simões esteve sete temporadas na Grécia, tendo conquistado por uma vez a Liga e a Taça, além de ter participado em jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O jogador de 32 anos dividiu a formação entre FC Porto e Leixões e representou Padroense, Santa Clara e Moreirense antes de se mudar para a capital grega.