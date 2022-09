Claudio Lolito, presidente e proprietário da Lazio desde 2004, foi eleito senador pela região de Molise, no centro-sul de Itália, pelo partido Forza Italia, liderado por Silvio Berlusconi, antigo presidente do Milan.

O dirigente de 65 anos venceu as eleições senatoriais, que decorreram no domingo, em simultâneo com as eleições legislativas, à segunda tentativa, depois de já ter concorrido, em 2018, sem sucesso, pela região de Nápoles.

Além de presidente da Lazio, Lolito foi também proprietário da Salernitana, entre 2011 e 2021, mas teve de abdicar do cargo depois da promoção do clube de Salerno à Série A.