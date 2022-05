Rafael Leão está nas nuvens depois deste domingo que, certamente, vai guardar para o resto da sua vida. Fez três assistências no último jogo da época, sagrou-se campeão de Itália e foi eleito melhor jogador da Série A. Demasiada emoção que o jovem avançado partilhou, entre muitas lágrimas e sorrisos, na companhia da família ainda no Estádio Mapei onde o Milan bateu o Sassuolo por 3-0.

«Este ano fui um jogador diferente, tive mais confiança e sei que posso fazer a diferença. O mais importante é a vitória no campeonato», começou por destacar o avançado de 22 anos.

Além do scudetto, o avançado foi distinguido como melhor jogador da Série A, mas está convencido que ainda vai melhorar. «Marquei onze golos na Serie A. Não sou um jogador egoísta, mas tenho que me tornar mais concreto. Vou-me tornar assim com trabalho e treino», destacou ainda.