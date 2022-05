De saída da Juventus, Paulo Dybala é um dos nomes que promete agitar o próximo mercado de transferências, ainda para mais a custo zero. E quem não quer contar com o argentino?

No final do empate da Lazio em casa da Juventus, o técnico dos romanos, Maurizio Sarri, foi questionado sobre isso mesmo – ele que trabalhou com Dybala precisamente na Juve –, e brincou com a situação.

«Dybala para a Lazio? Vamos ver se o Lotito [presidente do clube] o vai buscar para nós», disse, a rir-se, em declarações à imprensa.