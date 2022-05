Os dirigentes da Juventus já tinham anunciado a saída de Paulo Dybala no final da presente temporada e agora o internacional argentino confirmou publicamente que vai deixar Turim.

Numa nota publicada nas redes sociais, Dybala assume que «é difícil encontrar as palavras certas» neste momento.

«Achei que ficaríamos juntos ainda mais anos, mas o destino coloca-nos em caminhos diferentes. Jamais esquecerei tudo o que me fizeram vivenciar, cada jogo, cada golo. Convosco eu cresci, aprendi, vivi e sonhei. Foram sete anos de magia, 12 troféus e 115 golos que ninguém nos vai tirar. Nunca», escreveu o atacante.

Num testemunho emotivo, Dybala agradeceu a todos aqueles que se cruzaram com ele na aventura na Juventus e confirmou que esta segunda-feira, diante da Lazio, vai realizar o último jogo pelo clube, diante dos adeptos.

«Vestir esta importante camisola junto com a braçadeira de capitão foi um dos maiores orgulhos da minha vida, que espero um dia mostrar aos meus filhos e netos. Amanhã será a minha última partida com esta camisola, é difícil imaginar, mas será a nossa última despedida. Não será fácil, mas entrarei em campo com um sorriso e de cabeça erguida, sabendo que dei tudo por vós», finalizou.

A cumprir a sétima temporada pelos bianconeros, Dybala termina contrato já neste verão e sairá a custo zero.