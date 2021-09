A Juventus continua sem ganhar desde que perdeu Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Este domingo não foi além de um empate na receção ao Milan (1-1) num jogo em que até entrou a ganhar. A verdade é que, ao fim de quatro jornadas, a vecchia signora ainda não venceu, somando dois empates e outras tantas derrotas.

A equipa de Turim, a jogar em casa, até entrou bem no jogo e adiantou-se no marcador logo aos 4 minutos, num lance que começa num roubo de bola de Danilo que permite à Juve sair numa transição rápida, com Dybala a prosseguir a jogada e a servir Morata que correu quase meio-campo antes de marcar o primeiro golo da noite.

Um golo que transmitia a ideia que a Juventus estava determinada em afastar fantasmas. Os minutos seguintes alimentavam esse cenário, até porque a equipa da casa continuava por cima do jogo, com Dybala em plano de destaque e o Milan sofria um revés com a lesão de Kjaer.

Mas o cenário começou a mudar no segundo tempo, com o Milan, com Rafael Leão integrado no ataque, a subir no terreno e a começar a incomodar o adversário. As forças em campo continuaram a inverter-se com as alterações promovidas por Allegri, sobretudo com a saída de Morata.

O Milan continuou a crescer, com Brahim Diaz em plano de destaque, e acabou por chegar ao empate, ao minuto 77, com Tonali a cruzar da direita e Rebic a fugir à marcação de Locatelli e a marcar de cabeça. O internacional croata volta, assim, a ser o carrasco da Juventus, uma vez que marcou sempre ao rival nos últimos três jogos.

A Juventus não conseguiu voltar ao jogo e, até ao final, o Milan pareceu sempre mais perto da vitória.

Um empate que deixa a Juventus no fundo da classificação, com apenas dois pontos, em zona de despromoção, apenas à frente da Salernitana que ainda não pontuou. O Milan, por seu lado, segue no segundo lugar, com os mesmos 10 pontos do líder Inter.