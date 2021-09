A Juventus anunciou esta terça-feira que abriu um inquérito para identificar os adeptos responsáveis pelos insultos e cânticos racistas dirigidos ao guarda-redes internacional francês Maignan, do Milan, durante o empate entre as duas equipas (1-1), no passado sábado.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra Maignan a ser alvo de insultos racistas mesmo antes do arranque da partida, com a Juventus a confirmar a abertura de um inquérito, o que também a Federação Italiana de Futebol pode vir a fazer.

Os estádios reabriram ao público recentemente e este é já o segundo caso de insultos racistas nas bancadas, com outro jogador francês do Milan, Tiemoué Bakayoko, a ser vítima por parte de adeptos da Lazio, cujas claques são conotadas com a extrema-direita em Itália.

As imagens que mostram os insultos a Maignan: