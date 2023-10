A Juventus venceu fora o Milan por 1-0 no jogo grande na 9.ª ronda da Serie A.

Rafael Leão foi titular nos rossoneri, que viram a estratégia ruir quando Malick Thiaw foi admoestado com o cartão vermelho direto aos 40 minutos.

Foi já em superioridade numérica que a Vecchia Signora chegou ao golo. Marco Locatelli rematou de longe, a bola desviou em Krunic e enganou o guarda-redes Antonio Mirante.

Com este resultado, o Milan somou a segunda derrota na Serie A e caiu formalmente para o segundo lugar por troca com o Inter, que no sábado derrotou o Torino. A Juventus está no terceiro posto com 20 pontos, menos um do que os rossoneri e a dois dos nerazzurri.