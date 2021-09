Rafael Leão abriu caminho para a vitória do Milan sobre a Lazio (2-0) e depois cedeu o lugar ao regressado Zlatan Ibrahimovic que também marcou numa tarde perfeita para os rossoneri que, desta forma, juntam-se ao Nápoles no topo da classificação da Série A.

O internacional português foi titular no ataque e marcou, mesmo antes do intervalo, a passe de Ante Rebic.

O golo de Rafael Leão:

Com o Milan por cima do jogo, a equipa comandada por Stefano Piolo podia ter aumentado a vantagem em tempo de compensação, quando o VAR detetou uma falta de Ciro Imobille sobre Frank Kessie, mas, na conversão do castigo máximo, o internacional costamarfinense atirou à barra.

Já na segunda parte, Rafael Leão foi substituído por Zlatan Ibrahimovic, de volta à competição com um novo visual, depois de uma longa paragem e a poucos dias de festejar 40 anos. Um regresso muito saudado pelos adeptos e o sueco correspondeu, marcando o segundo golo do Milan, com nova assistência de Rebic.

O golo de Ibrahimovic:

Uma vitória que permite ao Milan acompanhar o Nápoles no primeiro lugar, com o máximo de pontos, com mais dois do que Inter e Udinese e mais três do que a Roma, Lazio e Fiorentina.