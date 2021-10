A ideia é confirmada sempre que colocada à prova: a Roma não consegue ganhar aos mais fortes de Itália. Tem sido assim nas últimas épocas e o cenário não se alterou com a entrada em cena de José Mourinho: 1-2 contra o AC Milan.



Depois de perder contra a Lazio e a Juventus (ambas fora) e de empatar na receção ao Nápoles, a AS Roma perdeu no Olímpico da Cidade Eterna contra o AC Milan. Mais uma hipótese de chegar ao topo desperdiçada.

Se tivesse vencido, a equipa de José Mourinho teria ficado a seis pontos do adversário direto - que recebe o FC Porto na quarta-feira para a Champions - e continuaria bem dentro da luta por um dos primeiros lugares. Assim, não.



O português pode lamentar um erro da equipa de arbitragem num dos últimos lances do jogo: nem o árbitro, nem o VAR, viram a falta de Kjaer sobre Pellegrini na área rossonera.

O AC Milan junta-se ao Nápoles na frente da Serie A, com 31 pontos, e a Roma fica com 19, já a 12 e lado a lado com a Atalanta. O Inter tem 24.

Na noite do Olímpico o nome maior foi o de Ibrahimovic. Na transformação de um livre direto, rasteiro e poderoso, o sueco de 40 anos bateu Rui Patrício aos 25 minutos. Chegou aos 150 golos na Serie A e aos 400 em campeonatos nacionais. Um monstro!



VÍDEO: o golão de Ibrahimovic

Mais organizado, mais tranquilo e com mais qualidade na frente, o AC Milan controlou a Roma com alguma facilidade e chegou ao 0-2 de penálti. Num lance muito duvidoso entre Ibañez e Ibrahimovic, o VAR confirmou a decisão do árbitro e Franck Kessié aumentou a vantagem.

Logo depois, Theo Hernández foi expulso e o Milan jogou cerca de 30 minutos reduzido a dez. A Roma carregou, claro, mas só chegou ao golo (El Shaarawy) no período de descontos.

Falta qualquer coisa a esta equipa do Special One para poder lutar por grandes feitos.