A Juventus venceu o Inter de Milão (2-0), em encontro referente à 13.ª jornada da Serie A de Itália. Com este resultado, a Vecchia Signora passa a somar 25 pontos e coloca-se no 5.º lugar, deixando a AS Roma de José Mourinho - que perdeu com a Lazio - na sexta posição.

O Inter fica no 7.º lugar, com 24 pontos. Em Turim, Rabiot (52m) e Fagioli (85m) marcaram os dois golos do encontro, ambos após assistências de Kostic.

Pelo meio, Danilo Luiz ainda festejou, mas viu o seu tento ser anulado pelo VAR.

