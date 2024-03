É oficial, Igor Tudor é o novo treinador da Lazio. A notícia foi comunicada aos adeptos através das redes sociais, cerca de uma semana depois da saída de Maurizio Sarri, que resignou ao cargo.

Após passagens pelo Hellas Verona e mais recentemente o Marselha, Igor Tudor assume agora um novo desafio, desta vez no oitavo classificado da Liga Italiana. De acordo com a comunicação social em Itália, o contrato do técnico, de 45 anos, é válido até junho de 2025.

Igor Tudor deve aproveitar os compromissos internacionais para preparar a equipa para o regresso ao campeonato, com o objetivo de recolocar a Lazio nos lugares de acesso às competições europeias.