A Lazio venceu a Roma, por 3-2, no dérbi da capital italiana e impôs a segunda derrota na Serie A, à 6.ª jornada.

A jogar no Olímpico, mas na condição de visitada, a equipa celeste adiantou-se no marcador logo aos 10m, num cabeceamento de Milinkovic-Savic após cruzamento milimétrico do ex-portista Felipe Anderson, que foi uma das grandes figuras do jogo.

No lance o internacional sérvio teve de ser assistido, após um choque aparatoso com o guarda-redes português Rui Patrício, que jogou os 90 minutos.

Aos 19m, Pedro Rodríguez que no último defeso se mudou para o rival, cometeu a «traição» à sua antiga equipa ao ampliar o marcador com um remate colocado a finalizar da melhor forma um contra-ataque perigoso.

A equipa de Mourinho reduziria ainda antes do intervalo, através de um desvio de cabeça, após canto, do brasileiro Ibañez. Porém, na segunda parte, Felipe Anderson voltaria a brilhar: depois da assistência, o golo, aos 63m, a corresponder à assistência do goleador Ciro Immobile.

A Roma voltaria a reduzir, seis minutos depois, com Veretout a converter um penálti controverso sobre Zaniolo. Ainda assim, a formação giallorossa esteve mais perto de sofrer o quarto golo do que de chegar ao empate.

Com este resultado, a Roma falha o assalto ao terceiro lugar e vê a rival Lazio ficar a um ponto: a formação de Mourinho e Patrício é quarta classificada com 12 pontos, os mesmos do que a Fiorentina e menos quatro do que o Milan, que é líder à condição.

Noutros jogos deste domingo, a Udinese com Beto a jogar os 90 minutos perdeu em casa com a Fiorentina, por 1-0, enquanto o Empoli recebeu e venceu o Bolonha, por 4-2, e o Sassuolo fez o mesmo frente à Salernitana, por 1-0.

Mais cedo, a Juventus sofreu, mas acabou por vencer a Sampdoria, por 3-2.