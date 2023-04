Será, provavelmente, o resultado mais inesperado do fim de semana.

O Milan foi a Nápoles golear o líder destacado da liga por 4-0.

Um dos grandes culpados do resultado foi o português Rafael Leão que bisou na partida e com dois grandes golos.

Foi Leão quem abriu o marcador, aos 17m a picar, com muita classe, a bola sobre o guarda-redes do Nápoles, após assistência de Brahim Díaz.

Oito minutos depois de assistir, foi o jogador espanhol a marcar para o 2-0.

Na segunda parte, Rafael Leão bisou aos 59m, depois de um belo trabalho individual, no qual deixou o adversário direto completamente perdido.

Perante um Nápoles irreconhecível, Saelemakers fez o 4-0 aos 67m, numa jogada em que teve todas as facilidades do mundo.

Apesar da derrota, o Nápoles mantém-se confortável na liderança do campeonato, com mais 16 pontos do que a Lazio, que é segunda. Já o Milan sobe ao terceiro lugar, empurrando a Roma de Mourinho para fora dos lugares de Liga dos Campeões.