A terra tremeu em Nápoles na noite desta segunda-feira.

Às 22h08 locais (menos uma hora em Portugal continental) ocorreu um sismo com epicentro na área de Campi Flegrei, caldeira vulcânica a nove quilómetros do centro da cidade, que se sentiu em vários bairros da cidade do sul de Itália.

O tremor de terra de magnitude 4 na escala de Richter não causou danos graves, embora tenha havido queda de destroços na zona de Agnano.

Esta atividade sísmica acontece na véspera da receção do Nápoles ao Real Madrid para a Liga dos Campeões. Ambas as equipas disputam o Grupo C, juntamente com o Sp. Braga e o Union Berlim.