O campeão Nápoles recebeu e venceu o Inter de Milão, por 3-1, com dois golos ao cair do pano.

Com Mário Rui no banco, Di Lorenzo, aos 85m, e Gaetano, 90m+4, marcaram os golos que valeram o triunfo dos napolitanos, já depois de Anguissa (67m) abrir o marcador e Lukaku (82m) fazer o golo do Inter.

Com esta derrota no Estádio Diego Maradona o Inter, finalista da Liga dos Campeões, desceu ao quarto lugar da Serie A, trocando de posição com a Lazio, que subiu ao pódio após vencer em Udine, por 1-0.

Um golo de penálti convertido por Immobile (aos 61m) bastou para a equipa romana, com Max no banco, bater a Udinese, com Beto a titular, dando lugar ao também português Vivaldo Semedo aos 87m.

Resultados e classificação da Serie A

Noutros jogos deste domingo, destaque ainda para os empates entre Torino e Fiorentina (1-1) e entre Lecce e Spezia (0-0).