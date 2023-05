O AC Milan foi eliminado pelo Inter de Milão nas meias-finais da Liga dos Campeões. No final da partida, Stefano Pioli irritou-se com Alessandro Costacurta, antigo defesa dos rossoneri e atual comentador num canal de televisão italiano.



O ex-internacional italiano acusou a equipa do AC Milan de «falta de vontade» durante o dérbi com os nerazzurri. Costacurta teve oportunidade de fazer uma questão a Pioli após o jogo e o técnico aproveitou para lhe responder à declaração sobre a «falta de vontade».



«Não concordo. Não é justo falar sobre a vontade dos jogadores quando eles deram o melhor deles. O Inter mereceu ganhar e merece ser felicitado por isso. Falar sobre falta de vontade não me parece certo», frisou.



«Se alguém analisar o percurso deste grupo, o mais jovem a conquistar um Scudetto, só poderá retirar coisas positivas. Claro que perder um dérbi nas meias-finais da Champions dói. Na Liga italiana faltou-nos alguma coisa, mas pedi aos jogadores para recomeçarem porque não podemos terminar a época com espírito negativo. Há uma grande base a partir da qual podemos construir», acrescentou ainda.



Atual quinto classificado da Serie A, o AC Milan ainda está na luta pela entrada direta na Liga dos Campeões.