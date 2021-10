Era um dos jogos grandes da jornada 11 da Serie A, e não desiludiu. Atalanta e Lazio empataram este sábado, a duas bolas, num encontro emocionante.

Em Bérgamo, Pedro Rodríguez deu vantagem aos laziale aos 18 minutos, mas ainda no primeiro, Duvan Zapata fez o empate para a formação da casa (45+1 minutos).

Na etapa complementar, à entrada para o último quarto de hora, o suspeito do costume Ciro Immobile voltou a dar vantagem ao conjunto romano, mas a Atalanta ainda tinha uma manga: Marten de Roon, aos 90+4 minutos, fez o empate final.

Com este resultado, as duas equipas continuam colada na classificação: a Atalanta está no quinto lugar, com 19 pontos, a Lazio é sexta, com 18 pontos.