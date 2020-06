Cristiano Ronaldo desperdiçou uma grande penalidade no embate entre a Juventus e o Milan, jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Itália que marca o regresso do futebol italiano depois de quase três meses de paragem imposta pela pandemia da covid-19.

Depois do empate 1-1 na primeira mão, jogada já em fevereiro, em San Siro, a Juventus procura agora garantir um lugar na final que está marcada para dia 17 [a outra meia-final será entre o Nápoles e o Inter].

A equipa de Turim já teve uma oportunidade soberana para se adiantar no marcador quando, aos 16 minutos, Conti, numa luta com Cristiano Ronaldo, desviou uma bola com o cotovelo. Alertado pelo VAR, o árbitro foi consultar as imagens e apontou mesmo para a marca de castigo máximo.

Ronaldo atirou forte e colocado, mas a bola bateu com estrondo no poste e voltou ao jogo. Na sequência do mesmo lance, Danilo tentou recuperar a bola, mas sofreu uma entrada dura de Rebic que viu cartão vermelho direto.

Ao intervalo, ainda não há golos Alianz Arena.