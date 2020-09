Foi sorteada, na tarde desta terça-feira, na Sede da Federação Portuguesa de Futebol, a segunda eliminatória da Taça de Portugal, que já conta com os 16 clubes da II Liga e é disputada a 11 e outubro.

No total, estão em ação 92 clubes, 55 deles apurados da primeira eliminatória, da qual transitam também os 21 emblemas isentos, além dos do segundo escalão do futebol português.

Há ainda alguns jogos da segunda ronda por apurar, uma vez que a primeira eliminatória ainda tem jogos por realizar.

QUADRO DE JOGOS - 2.ª ELIMINATÓRIA:

JUVENTUDE SPORT (CP) - ACADÉMICA (II)

CÂMARA LOBOS (CP) - VIZELA (II)

SESIMBRA (D) - UNIÃO OLIVEIRENSE (II)

SP. ESPINHO (CP) - CHAVES (II)

GRAP (CP) - COVA PIEDADE (II)

GRUPO UNIÃO SPORT (D) - FEIRENSE (II)

CALDAS (CP) - SP. COVILHÃ (II)

ESPERANÇA LAGOS (CP) - PENAFIEL (II)

VIDAGO (CP) - VILAFRANQUENSE (II)

FONTINHAS (CP) - MAFRA (II)

ESTUDANTES AFRICANOS BRAGANÇA (D) - AROUCA (II)

V. SETÚBAL (CP) - AC. VISEU (II)

VILA REAL (CP) - CASA PIA (II)

SERTANENSE (CP) - ESTORIL (II)

SANTA MARTA PENAGUIÃO (D) - LEIXÕES (II)

REBORDELO (D) - VARZIM (II)

SÃO MARTINHO (CP) - PAREDES (II)

VILAVERDENSE (CP)- Venc. LOURINHANENSE/U. SANTARÉM

LIMIANOS (D) - MINEIRO ALJUSTRELENSE (CP)

SP. IDEAL (CP) – MERELINENSE (CP)

Venc. FELGUEIRAS 1932/AVES SAD - VALADARES GAIA (CP)

MONTALEGRE (CP) - VILA CORTEZ MONDEGO (CP)

CERVEIRA (CP) - ORIENTAL (CP)

PORTOMOSENSE (D) - Venc. REAL/SC LUSITÂNIA

Venc. FAZENDENSE/1.º DEZEMBRO - UNIÃO LEIRIA (CP)

Venc. U. MADEIRA/TIRSENSE - OLÍMPICO MONTIJO (CP)

CLUB FOOTBALL ESTRELA (CP) - LUSITANO VILDEMOINHOS (CP)

MONCARAPACHENSE (CP) - ANADIA (CP)

Venc. ALVERCA/GUADALUPE- CAMACHA (CP)

ANÇÃ (D) - SACAVENENSE (CP)

SANJOANENSE (CP) - CANELAS 2010 (CP)

PÊRO PINHEIRO (CP) - FAFE (CP)

S. JOÃO VER (D)- MARINHENSE (CP)

TROFENSE (CP) - ÁGUEDA (CP)

OLEIROS (CP) - MIRANDELA (CP)

UNIÃO IDANHENSE (D) - UNIÃO TORREENSE (CP)

PEDRAS RUBRAS (CP) - SALGUEIROS (CP)

Venc. MOURA/CULATRENSE- BEIRA-MAR (CP)

VITÓRIA SERNACHE (CP) – FABRIL BARREIRO (CP)

LUSITANO GINÁSIO (CP) – MORTÁGUA (CP)

CARAPINHEIRENSE (CP) - PINHALNOVENSE (CP)

OVARENSE (D) - Venc. ORIENTAL DRAGON/FAYAL

VIANENSE (CP) - VILAR PERDIZES (D)

AMORA (CP) - Venc. FERREIRAS/LOULETANO

MONÇÃO (D) - Venc. BARREIRENSE/MADALENA

Venc. ERICEIRENSE/LOURES– GONDOMAR (CP)

Nota: II (II Liga); CP (Campeonato de Portugal); D (Distritais).