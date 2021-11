Numa altura em que Xavi dá os primeiros passos no regresso ao Barcelona, agora como treinador, o antigo companheiro Iniesta continua a brilhar no Japão, ao serviço do Visel Kobe, tendo mesmo sido eleito melhor jogador do mês de outubro da J-League.

O antigo internacional espanhol recuperou a sua melhor forma física e esteve em especial destaque no mês de outubro, acumulando três golos e uma assistência nos três primeiros jogos do Vissel Kobe.

«Estou encantado que este prémio seja uma prova de que pude continuar a ajudar a equipa. Sobretudo, penso que estivemos em grande nível como equipa em outubro. Quero lutar até ao final da época neste nível», comentou Iniesta no momento em que recebeu o prémio.

O treinador de Iniesta, Atsuhiro Miura, também foi distinguido como melhor treinador do mês de outubro.