O Partido Comunista Português anunciou, através de um comunicado, que Jerónimo de Sousa vai deixar de ser o secretário-geral, sendo substituído por Paulo Raimundo.

Jerónimo Sousa sai por pedido do próprio, depois de uma reflexão «sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume».

O ainda secretário-geral do partido vai manter-se em funções até à reunião do Comité Central, agendada para o próximo sábado, dia 12 de novembro, ficando depois disso como membro do próprio Comité Central.

Paulo Raimundo tem 46 anos, é casado e com três filhos, tendo raízes em Beja: os pais são alentejanos, embora ele tenha nascido em Cascais e crescido em Setúbal. Tem o 12º ano concluído à noite e trabalhou, ainda enquanto estudava, como carpinteiro, padeiro e animador cultural.

É membro do PCP desde 1994 e funcionário do partido desde 2004.

«Paulo Raimundo é de uma geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no colectivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública à ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares e com o Partido, as suas organizações e militantes», pode ler-se no comunicado.