O Manchester United anunciou neste sábado que Jesse Lingard testou positivo a Covid-19. O avançado vai ficar em isolamento «de acordo com as diretrizes do Governo e da Premier League» e, por isso, falha já o jogo de pré-época com o Everton, neste sábado.

Nesta partida, é expectável que Bruno Fernandes já participe, depois de ter regressado aos treinos com o clube de Old Trafford.