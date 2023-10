João Cancelo explicou a situação que se passou em Barcelona, à porta do Centro de Treinos do Barcelona, e que através teve enorme repercussão, sobretudo em Portugal. Num vídeo que circulou nas redes sociais, o internacional português parecia ficar chateado com pedidos de uns jovens adeptos para tirar uma fotografia e dar um autógrafo.

Ora em resposta a uma publicação do Maisfutebol nas redes sociais, João Cancelo fez questão de colocar tudo em pratos limpos.

«Para a estupidez que para aqui vai escrita em comentários, tenho várias coisas a dizer Primeiro, não são adeptos, são ‘miúdos’ com 20 anos que estão todos os dias, seja à porta do Centro de Treinos, seja quando estou com a minha filha num parque ou até a ter um simples jantar com a minha namorada», começou por sublinhar.

«Segundo, pedem assinaturas em cromos ou camisolas minhas para depois serem vendidos/as. E isto repete-se todos os dias, e sempre com as mesmas pessoas. São pessoas que não sabem respeitar o espaço do outro.»

Por tudo isto, João Cancelo pede compreensão e respeito, garantindo que sempre respeitou e irá respeitar os verdadeiros adeptos.

«Para as pessoas que criticam tentem primeiro saber a realidade do facto e depois sim comentar. Porque adeptos de verdade eu sempre respeitarei. Fiquem bem.»