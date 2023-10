João Faria marcou o golo da vitória do Varzim frente ao Sporting (1-0), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal 2022/23. Agora, como capitão do Dumiense, o experiente defesa-central vai reencontrar a equipa leonina na prova.

«É sempre bom jogar contra um clube grande, ainda por cima na sua casa. Jogar fora vai ser bom para este clube e para todos os atletas. Vamos tentar fazer aquilo que eu fiz no ano passado. Os dois clubes [Dumiense e Varzim] não têm nada a ver com o outro, mas vamos tentar fazer o mesmo», salientou João Faria, em declarações ao Canal 11.

O Dumiense desloca-se ao Estádio de Alvalade com ambição: «Temos aqui muita qualidade para mostrar e toda a gente gosta de jogar nesses estádios. Acho que vai ser bom para todos. Certamente, será um dia especial para nós e para o clube. Acho que a união que temos mostrado até agora e que tem vindo a crescer irá fazer a diferença nesse jogo.»

«Sabemos que o Sporting é uma equipa muito forte, mas tenho a certeza de que será um jogo disputado e não irá ser nada de favas contadas, como se costuma dizer. Eu acredito perfeitamente que, se formos unidos, até podemos causar uma surpresa. Tendo visto os jogos deles com o Olivais e Moscavide [vitória por 3-1, na terceira fase] e com o Varzim, acho que o Rúben Amorim não vai facilitar e apresentará a melhor equipa», disse, por sua vez, Diogo Ribeiro, melhor marcador do 11.º classificado da Série A do Campeonato de Portugal.