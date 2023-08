João Félix foi convocado por Diego Simeone para a digressão de pré-época do Atlético de Madrid, mas até ver, continua sem jogar.

Na última noite, o internacional português não foi utilizado no empate dos colchoneros diante da Real Sociedad (0-0), no México, isto já depois de não ter jogado diante do Manchester City e da equipa All-Star do campeonato da Coreia do Sul.

Félix, refira-se, perdeu espaço no Atlético depois do empréstimo ao Chelsea, e viu mesmo o clube atribuir o seu anterior número, o 7, a outro jogador, no caso Griezmann. Recentemente, o avançado formado no Benfica assumiu o sonho de jogar no Barcelona.