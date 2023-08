O mercado de transferências está muito ativo esta terça-feira!

Em Inglaterra, o polivalente Ainsley Maitland-Niles é colocado na rota do Benfica pelo The Athletic. O jogador de 25 anos terminou contrato com o Arsenal e está livre no mercado, mas os encarnados podem enfrentar a concorrência de clubes da Premier League, Turquia e Arábia Saudita.

Lá por fora, há um negócio em perspetiva: Ousmane Dembélé está muito perto do Paris Saint-Germain, informam as imprensas desportivas de Espanha e França. Tanto o jogador como o campeão francês comunicaram a intenção de ativar a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (que esta terça-feira subiu para 100 milhões), mas o Barcelona e o PSG deverão negociar a transferência por valores superiores, para permitir que os parisienses alarguem os prazos de pagamento.

Ainda no Barça, Xavi quer reforços, dois deles portugueses, mas afasta a possibilidade de receber João Félix. Segundo o Mundo Deportivo, o avançado português, que já se ofereceu aos catalães, não tem o compromisso defensivo que o técnico espanhol procura. De resto, esta terça-feira, Diego Simeone voltou a falar do jovem luso.

Ainda quanto a portugueses, Luís Maximiano pode estar de saída da Lazio para regressar a Espanha.

Nota ainda para dois negócios milionários que Chelsea e Manchester United estão prestes a oficializar.

Acompanhe aqui todas as novidades desta terça-feira