César Azpilicueta não poupa elogios a João Félix. Na véspera do duelo entre o Chelsea e o Borussia Dortmund, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o defesa espanhol foi questionado sobre os reforços do clube londrino.

A certa altura, durante a conferência de imprensa, perguntaram a Azpilicueta se o avançado português é um talento especial: «Sim, ele é um talento especial. Já conhecia o João Félix dos tempos do At. Madrid, quando jogámos contra eles, e de ver os jogos deles na La Liga. Fiquei surpreendido com a vinda dele porque sabemos a qualidade que tem.»

«Ele é fantástico nos treinos e no jogo frente ao West Ham, o João demonstrou como pode rodar, criar espaços, fazer passes. Nos treinos, ele tem sido incrível, sinceramente, tem sido muito bom. Ele marcou ao West Ham e isso vai contribuir para a sua confiança», considera.

O jogador espanhol de 33 anos acredita que João Félix vai ter um papel importante no Chelsea: «O João é um jovem com grande experiência e grande confiança. Já está a ter um grande impacto na equipa e estou ansioso por o ver na equipa e a jogar ao seu melhor nível.»