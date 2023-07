João Félix, avançado português do At. Madrid, encontra-se neste momento a treinar à margem do plantel, por se encontrar a contas com fadiga muscular, segundo avança o diário ABC. O jogador estará inclusivamente a seguir um plano individual, a fim de acelerar a recuperação.

Recorde-se que o jogador português, que nos últimos seis meses esteve cedido pelo Atlético ao Chelsea, pretende sair do clube colchonero, tendo já sido associado a vários clubes europeus.