Após o empréstimo de seis meses ao Chelsea, João Félix vai regressar ao Atlético de Madrid, embora permaneça com o futuro em aberto. Este domingo, o internacional português esteve a assistir ao Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, que decorre em Barcelona, e admitiu que ainda não sabe onde vai prosseguir a carreira.



«Ainda não sei onde vou jogar na próxima época. Agora, vou aproveitar as férias», referiu, em declarações à SportTV.



O avançado, de 23 anos, marcou quatro golos nos 20 jogos que cumpriu pelo emblema londrino. Esta semana, Simeone garantiu que vai receber João Félix em Madrid. ««É jogador do Atlético de Madrid. Se não tem lugar no Chelsea, como o [Mauricio] Pochettino aparentemente disse, terá de voltar ao Atlético de Madrid, terá de voltar a trabalhar connosco e, obviamente, nós vamos estar dispostos a dar-lhe o melhor para que possa melhorar naquilo que acharmos importante», assegurou.