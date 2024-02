João Félix e Ferrán Torres venceram o prémio de melhor jogada do mês de janeiro, informou esta quinta-feira a La Liga.

O momento ocorreu na reta final do jogo do Barcelona frente ao Bétis (4-2), referente à 21.ª jornada, quando Ferrán Torres e o português combinaram uma série de passes que terminaram com um golo de trivela de João Félix.

Consequentemente, os culés desbloquearam o jogo e garantiram os três pontos.

Em distinção entregue pela liga espanhola, juntamente com a Visit Saudi, a dupla luso-espanhola venceu Kirian e Moleiro (Las Palmas) e Portu e Iván Martín (Girona).