João Henriques deseja que o Moreirense «encontre a estrelinha que anda algures por aí» para se estrear a vencer na Liga. De preferência, o treinador quer que a equipa encontre a estrelinha já este domingo, na receção ao Famalicão.

«Será um Moreirense à imagem e semelhança do que aconteceu até agora: uma equipa competitiva e, esperemos, com um pouco mais de estrelinha. Estamos a precisar que a exibição corresponda com pontos», referiu

«As minhas palavras demonstram isso mesmo. Estivemos muito competentes e fizemos bons jogos. Mudança de estrutura tática? Não escondi desde o início que temos o nosso sistema principal trabalhado, o 4-3-3, preparámos um alternativo, o 3-4-3, e ainda temos outras situações já ocorridas durante a partida em 4-4-2. Sentimo-nos confortáveis em cada um deles e não gosto de estar de princípio ao fim agarrado a um sistema.»

Recorde-se que o Moreirense soma dois empates fora de casa e duas derrotas em Moreira de Cónegos, frente ao Benfica e ao Sp. Braga. João Henriques espera, neste regresso a casa, que a equipa esteja «mais forte», mas avisa que o Famalicão também deve aparecer melhor, depois de ter somado o primeiro ponto, na receção ao Sporting.

«É um adversário que veio modificando o seu grupo de semana a semana e já tinha mostrado antes deste último jogo que tem muita qualidade individual. Tem um treinador competente, está em crescimento e à procura do mesmo que nós. Um ponto não demonstra, de todo, a qualidade do Famalicão. Esperamos um jogo difícil.»

Refira-se por fim que João Henriques já conta com os recuprados Nikola Jambor, Walterson e Pedro Amador, este último ausente desde outubro de 2020, quando sofreu uma rotura do joelho esquerdo, tendo voltado a competir recentemente em jogos de treino com Sporting de Braga B e Leixões.

«Se foram os verdadeiros reforços no mercado? Sem dúvida. Estivemos durante algum tempo condicionados e limitados. Agora, é uma questão de escolher o melhor ‘onze’ e os melhores para estarem no jogo. Estamos convictos de que, com mais opções, estaremos mais confiantes», finalizou o treinador, ainda privado do brasileiro Galego, por lesão.