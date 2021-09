Ricardo Soares confessou que a paragem da Liga permitiu ao Gil Vicente dar «um salto qualitativo» na forma de jogar e salientou a importância de a equipa ser mais agressiva ofensivamente.



«Deu para cimentar as nossas ideias de jogo, para melhorar um conjunto de coisas que entendíamos que não estavam assim tão bem. Vejo a equipa com muita vontade de competir, tem trabalhado imenso. Demos um salto qualitativo na nossa ideia de jogar e temos que pôr em prática o que treinámos», disse, em conferência de imprensa.

Com um passado como jogador e treinador no Vizela, o técnico dos gilista confessou que o adversário desta ronda «é um clube marcante, com uma grande massa adepta, que fica marcado na minha história, me ajudou a ser melhor treinador e ao qual estou grato». Soares acrescentou ainda que esperar um jogo «difícil» diante de uma «excelente equipa».



«Tem feito um trajeto assinalável, com resultados desportivos e também ao nível das infraestruturas e de preparação para uma dimensão diferente. Queremos fazer um jogo competente e proporcionar um bom espetáculo», referiu.

Ricardo Soares elogiou a «mescla» de experiência e irreverência do Vizela, o que torna a equipa «muito competitiva».

O Gil Vicente vem de uma derrota com o Santa Clara, fora (1-0), um jogo «menos conseguido», mas em que foi superior em muitos parâmetros, notou o treinador, lembrando, por exemplo, que «a posse de bola foi avassaladora».

«Faltou mais profundidade e a tomada de decisão no último terço. Queremos trabalhar a ideia coletiva, que possamos estar mais tempo no meio-campo adversário, mas fazer ‘doer’ mais, sermos mais agressivos ofensivamente», refletiu.

O fecho do mercado ditou a saída do guardião russo Kritciuk para o Zenit e as chegadas do guarda-redes esloveno Ziga Frelih e do avançado Juan Calero.

«Desejo a melhor sorte ao Kritciuk, foi um jogador fantástico, um profissional exemplar e um homem de grande caráter, foi bom para ele e para o clube. Vieram o Ziga [Frelih] e o [Juan] Calero, dois jogadores que vão certamente acrescentar. Estão à procura do seu espaço, têm trabalhado bem, mas nem sei se conhecem os colegas pelo nome, temos que lhes dar tempo e serenidade para colocarem em prática o seu talento», analisou.

Ruben Fernandes castigo, e João Afonso e Antoine Léautey lesionados, não vão ser opção para este duelo da quinta jornada da Liga.

O Gil Vicente-Vizela está agendado para este domingo às 18h00, no Estádio Cidade de Barcelos.