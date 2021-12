O defesa central brasileiro João Marcelo foi a novidade no treino desta terça-feira do FC Porto, no Olival, na antevéspera da receção ao Benfica, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O jogador de 21 anos que cumpre a segunda época no FC Porto, na equipa B, esteve às ordens de Sérgio Conceição menos de uma semana depois de ter feito a estreia na equipa principal: alinhou nos 90 minutos ante o Rio Ave, para a Taça da Liga.

Ainda não a 100 por cento continuam, segundo nota oficial do FC Porto esta terça-feira, os centrais Pepe (tratamento), Iván Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e o médio Marko Grujic (treino condicionado).

A equipa volta a treinar às 10h30 de quarta-feira, no Olival, tendo em vista o clássico para a prova rainha, agendado para as 20h45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão.