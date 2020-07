António Simões, Ângelo Martins, Francisco Cruz e Mário João, jogadores que se sagraram campeões europeus pelo Benfica na década de 60, apoiam a candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica.

O anúncio foi feito na página da candidatura do ex-dirigente dos encarnados e opositor de Luís Filipe Viera ao ato eleitoral que deverá ser marcado para outubro.

Noronha Lopes tem 54 anos e foi vice-presidente do Benfica entre 2000 e 2001, durante parte do mandato de Manuel Vilarinho, que liderou os destinos do clube da Luz de 2000 a 2003, antes da eleição de Luís Filipe Vieira.