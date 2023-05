O Fulham empatou com o Crystal Palace (2-2) no último jogo da temporada em Craven Cottage. A equipa de Marco Silva ocupa um tranquilo 10.º lugar e despede-se da Premier League 2022/23 no reduto do Manchester United.

No final do encontro de sábado, os adeptos saudaram os jogadores. João Palhinha foi um dos mais acarinhados, após uma época a grande nível na sua estreia no futebol inglês.

Através das redes sociais, o médio português mostrou-se radiante com a receção de que foi alvo por parte dos adeptos do Fulham.

«Não tenho palavras para vos agradecer pelo carinho que me dispensaram desde o primeiro dia. Muito obrigado pelo apoio que nos deram desde as bancadas», escreveu o jogador de 27 anos.