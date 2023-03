João Sousa confessou esta quarta-feira estar «exausto» com as ameaças e insultos que tem recebido por parte de apostadores, depois de ter sido eliminado no challenger de Girona, em Espanha.

«Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças, insultos, provocações e pouca noção daquilo que é preciso fazer e sacrificar para ser tenista profissional», escreveu o tenista português, no Instagram.

Sousa publicou algumas das mensagens que tem recebido, nas quais lhe desejam uma lesão grave ou mesmo a morte.

«Infelizmente, o mundo das apostas, o qual tem todo o meu respeito, trouxe esse lado menos bom e essas pessoas esquecem-se que o alvo dessas mensagens, para além de sermos profissionais de ténis, somos humanos! Humanos com sentimentos, emoções, dias menos bons como todos, que lidamos com os nossos próprios problemas e acima de tudo, damos o nosso melhor todos os dias, apesar da vitória ou da derrota», lê-se, na mensagem do atleta de 33 anos.

João Sousa lembra que vários tenistas também já se queixaram do mesmo problema e pede respeito: «Não peço que me sigam ou que gostem de mim, simplesmente exijo respeito. Obrigado.»

O tenista luso, número 156 do ranking ATP, perdeu esta quarta-feira na segunda ronda do Challenger de Girona, frente ao argentino Mariano Navone, por 6-2, 4-6 e 6-4.