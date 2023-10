Não foi só Rosa Mota a fazer história em Valencia: o português Joaquim Figueredo, do Clube Desportivo S. Salvador do Campo, bateu o recorde mundial da meia-maratona para atletas com mais de 55 anos.

Joaquim Figueiredo correu os 21,097 quilómetros da meia-maratona em 1 horas, 10 minutos e 06 segundos, o que significa que retirou 17 segundos ao anterior recorde do mundo, que pertencia a Norman Green e tinha sido estabelecido há longos 36 anos: a 20 de setembro de 1987, em Philadelphia, nos Estados Unidos, o norte americano então com 55 anos correu a meia-maratona em 1 hora, 10 minutos e 23 segundos.

Recorde-se que Rosa Mota bateu também em Valencia o recorde da meia-maratona para mulheres com mais 65 anos, ao correr a distância em 1:26:06.