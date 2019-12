Do primeiro jogo de Bruno Lage na Luz até à épica tarde da festa da manutenção em Tondela, passando pelas finais da Taça de Portugal no Jamor e da Taça da Liga em Braga, ambas ganhas pelo Sporting, o Maisfutebol traz-lhe, neste fim de ano, uma seleção dos dez jogos memoráveis do ano civil 2019 nas competições portuguesas.

Janeiro, 6: Benfica-Rio Ave, 4-2 (Liga, 16.ª jornada 18/19):

Foi o primeiro jogo de Bruno Lage como treinador dos encarnados, o que lançaria a recuperação na classificação para o título nacional. Contornos mais consideráveis tendo em conta que o Benfica reverteu uma desvantagem de 2-0. Gabrielzinho (17m) e Bruno Moreira (20m) deram vantagem ao Rio Ave, mas Seferovic (27m e 70m) e João Félix (31m e 64m) deram a volta ao marcador.

Janeiro, 26: FC Porto-Sporting, 1-1, 1-3 g.p (Taça da Liga, Final):

A primeira final portuguesa do ano civil deu a segunda Taça da Liga consecutiva ao Sporting, novamente nas grandes penalidades. Desta feita, após o V. Setúbal, a festa foi ante o FC Porto. Bas Dost, na compensação, anulou o golo de Fernando Andrade e os leões de Keizer levaram a melhor dos 11 metros.

Fevereiro, 10: Benfica-Nacional, 10-0 (Liga, 21.ª jornada 18/19):

Foi a goleada do ano nas ligas profissionais e nas principais provas do futebol português. O Benfica bateu o Nacional na Luz por 10-0, reduzindo de três para um ponto a distância para o FC Porto, que empatara em Moreira de Cónegos (1-1). Seferovic e Jonas bisaram, Grimaldo, João Félix, Pizzi, Ferro, Rúben Dias e Rafa Silva também marcaram.

Abril, 26: Rio Ave-FC Porto, 2-2 (Liga, 31.ª jornada 18/19)

O jogo que deixou o FC Porto atrás na luta pela revalidação do título, a dois pontos do Benfica. Noite de sexta-feira dura para os portistas, que venciam por dois golos ao minuto 85. Contudo, Nuno Santos e Ronan anularam, no fim, os tentos iniciais de Brahimi e Marega.

Maio, 5: Belenenses SAD-Sporting, 1-8 (Liga, 32.ª jornada 18/19):

O Sporting aplicou números gordos e históricos no Jamor, ante a equipa então orientada pelo seu atual técnico, Silas. Foi a primeira vez desde 1946, na Liga, que o Sporting marcou oito golos fora de casa e a primeira vez em 31 anos, desde 1988, que os leões venceram no campeonato por sete golos de diferença. Bruno Fernandes fez hat-trick, Raphinha, Luiz Phellype, Gudelj, Bas Dost e Doumbia completaram os 8-1.

Maio, 19: Tondela-Desp. Chaves, 5-2 (Liga, 34.ª jornada 18/19):

A última jornada de 2018/2019 trouxe um dos jogos mais épicos do ano. Tondela e Desp. Chaves, num ‘mata-mata’, decidiam quem festejava a permanência na I Liga. Os beirões precisavam de fazê-lo e já venciam por 4-0 aos… 28 minutos. Ícaro, João Pedro, Jhon Murillo por duas vezes e Juan Delgado assinaram a goleada por 5-2, que atirou os flavienses para o segundo escalão.

Maio, 19: Moreirense-V. Guimarães, 1-3 (Liga, 34.ª jornada 18/19):

O duelo 100 por cento minhoto da última jornada do campeonato da época passada decidia quem assegurava o quinto lugar e o acesso à Liga Europa. O V. Guimarães precisava de vencer e esteve a perder, mas deu a volta ao marcador com dois golos de Davidson e um de Osorio. Jogo intenso, com casa praticamente cheia em Moreira de Cónegos e festa dos conquistadores no fim.

Maio, 25: Sporting-FC Porto, 2-2, 5-4 após g.p (Taça de Portugal - Final):

Um ano após da final perdida para o Desportivo das Aves, na ressaca do ataque à Academia de Alcochete, o Sporting fez a festa no Jamor. Final emocionante e, tal como a da Taça da Liga, ganha ao FC Porto nas grandes penalidades. Luiz Phellype bateu a decisiva na cara de Vaná, após 120 minutos épicos, que viram golos de Tiquinho Soares, autogolo de Danilo após remate de Bruno Fernandes, Bas Dost e Felipe.

Agosto, 4: Benfica-Sporting, 5-0 (Supertaça Cândido de Oliveira)

O resultado mais desnivelado no dérbi da Segunda Circular desde os 7-1 para os leões em dezembro de 1986 abriu a época 2019/2020 e deu o título aos encarnados, no Algarve. Ainda com Marcel Keizer, o início atribulado de época no Sporting começou construído na festa encarnada. Rafa Silva, Pizzi duas vezes, Grimaldo e Chiquinho fizeram o resultado.

Agosto, 24: Benfica-FC Porto, 0-2 (Liga 2019/2020, 3.ª jornada 19/20)

Uma derrota no Estádio da Luz deixava o FC Porto a seis pontos do Benfica ao fim de três jornadas, mas a equipa de Sérgio Conceição impôs-se na casa do campeão nacional, ditando, a este, a única derrota caseira de 2019 na Liga. Golos de Zé Luís e Marega, com uma exibição segura.