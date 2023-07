A equipa portuguesa masculina de fosso olímpico conquistou este domingo a medalha de bronze nos Jogos Europeus Cracóvia2023, com João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria a somarem o 16.º pódio da missão na Polónia. Foi a melhor prestação de sempre de Portugal na terceira edição desta competição, batendo as quinze medalhas de Minsk2019 e as dez de Baku2015.

Depois do terceiro lugar na qualificação, o trio português bateu os italianos Mauro de Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo no jogo pelo bronze de equipas masculinas, o melhor resultado da modalidade em Jogos Europeus.

Na última competição com portugueses de Cracóvia2023, que termina este domingo, Azevedo, Rodrigues e Faria conseguiram em Wroclaw, a quase 300 quilómetros de Cracóvia, o 16.º pódio para Portugal, três ouros, sete pratas e seis bronzes.

Esta é, assim, a mais bem-sucedida edição de sempre dos Jogos Europeus para Portugal, com três ouros, sete pratas e seis bronzes, após uma jornada de duas semanas concluída este domingo.

CRACÓVIA2023: as medalhas portuguesas

OURO (3 medalhas):

ATLETISMO

Lançamento do peso: Auriol Dongmo.

CANOAGEM

K1 200 metros: Messias Baptista.

K2 200 metros misto: Kevin Santos e Teresa Portela.

PRATA (7 medalhas):

ATLETISMO

400 metros: João Coelho.

1.500 metros: Isaac Nader.

CANOAGEM

K1 500 metros: Fernando Pimenta.

ESGRIMA

Espada: Miguel Frazão.

MUAYTHAI

-71 kg: Gonçalo Noites.

-57 kg: Matilde Rodrigues.

TÉNIS DE MESA

Singulares: Marcos Freitas.

BRONZE (6 medalhas):

CANOAGEM

K1 200 metros: Francisca Laia.

KARATÉ

Kata: Ana Cruz.

PADEL

Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira.

FUTEBOL DE PRAIA

Equipas femininas: Jamila Martins, Ema Toscano, Joana Flores, Andreia Silva, Melissa Gomes, Petra Reis, Inês Cruz, Sofia Vicente, Érica Ferreira, Cristiana Costa, Catarina Mesquita e Marta Simões.

TÉNIS DE MESA

Equipas femininas: Fu Yu, Matilde Pinto, Jieni Shao e Inês Matos.

TIRO COM ARMAS DE CAÇA

Equipas masculinas de fosso olímpico: João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria.