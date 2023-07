A seleção feminina de futebol de praia portuguesa conquistou este sábado a medalha de bronze nos Jogos Europeus Cracóvia2023, ao vencer, em Tarnów, a anfitriã Polónia no desempate por penáltis, após empate 2-2 no final do prolongamento.

A Polónia marcou primeiro, logo aos três minutos, com «chapéu» de Katarzyna Nowak, mas Ema Toscano empatou depois no segundo período, num livre desviado pela areia, aos 22, já depois de Wiktoria Kaczmarek ter sido expulsa.

Dominika Dewicka ainda fez o 2-1 para as polacas, aos 23, mas Inês Cruz repôs o empate, aos 25, sem que o prolongamento desfizesse a igualdade.

No desempate por grandes penalidades, Portugal venceu por 3-0, com Jamila Marreiros a defender dois remates das polacas, e subiu ao último lugar do pódio num torneio que contou apenas com seis equipas desta modalidade que não integra o programa olímpico.

É a primeira medalha para a seleção feminina em Jogos Europeus, logo na estreia, enquanto a masculina, que ainda este sábado joga também pelo terceiro lugar, conta com dois pódios, um ouro em Minsk2019 e um bronze em Baku2015.

Portugal passa, assim, a contar com quinze pódios em Cracóvia2023, com três medalhas de ouro, sete de prata e cinco de bronze.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, com uma delegação com mais de duas centenas de atletas.