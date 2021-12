Ver Leiria por um canudo.



O Sporting de Braga realizou um dos piores jogos da época e deixou o Bessa goleado por 5-1 e corado de vergonha! O resultado, qual algodão, não engana: o Boavista foi melhor e conseguiu pela primeira vez garantir presença na final-four da Taça da Liga.



Uma noite horrível em contraste com uma noite mágica – a saber a Natal. Mais do que não seja pela quantidade de prendas que os minhotos ofereceram. Nem foi preciso esperar pela chegada do Pai Natal ou pela meia-noite para a entrega dos presentes, visto que Raúl Silva, Diogo Leite, André Horta ou Tiago Sá fizeram as honras.



Os bracarenses estavam obrigados a vencer enquanto aos axadrezados bastava o empate para alcançarem um lugar entre os quatro semifinalistas. Apesar de Carvalhal ter apresentado o onze de gala – com exceção para Tiago Sá no lugar de Matheus -, a equipa revelou-se amorfa, previsível e incapaz romper a organização contrária. Mas pior do que tudo, os minhotos acumularam um número infindável de erros tal como referido anteriormente.



O pior que pode acontecer a quem visita o Bessa é apanhar-se a perder. Felina, a pantera sente-se confortável em esperar o adversário e partir em transições depois de estar a vencer. Após uma má receção de Raúl Silva, Sauer fugiu ao brasileiro e a Diogo Leite e fez, com classe, o 1-0.



A vantagem axadrezada, aos 20 minutos, chegou contra a corrente do jogo. O Sp. Braga tinha mandado na bola e até criado a primeira situação de perigo por Yan Couto. No entanto, a época natalícia tinha sido antecipada na defesa minhota.



O 1-0 retirou confiança e poder de fogo ao Sp. Braga que voltou a ser punido pelos seus erros. O Boavista aproveitou e esfregou as mãos de felicidade. Depois de Makouta ter conquista a bola a meio-campo e isolado Musa, Tiago Sá saiu mal da baliza, foi ultrapassado e o gigante croata ampliou a vantagem tripeira.



Rude golpe para os bracarenses que ainda nem se tinham levantado da segunda pancada quando levaram novo soco. Bola ao centro, André Horta entregou a Yusupha e o avançado rematou para o 3-0. Incrível!



O Sp. Braga desapareceu do jogo e só voltou a mostrar-se no início do segundo tempo já com Lucas Mineiro, Mário González e Tormena em campo. Porventura na melhor fase da equipa minhota, o Boavista chegou ao 4-0. O relógio marcava os 50 minutos quando Sauer furou entre dois adversários e isolou Nathan que fuzilou Tiago Sá.



O resultado ganhava contornos de escândalo. Os minutos seguintes foram frenéticos. Manuel Oliveira apitou penálti a favor do Sp. Braga aos 53 minutos, Ricardo Horta permitiu a defesa de Bracali, mas foi travado em falta por Porozo quando tentava chegar à recarga. Desta feita, Iuri Medeiros não falhou e fez o 4-1.



O vermelho era o tom da esperança no Bessa. Porém, Diogo Leite ainda tinha mais um presente para oferecer e acabar definitivamente com as esperanças bracarenses de chegar à final-four. Musa aproveitou a oferta do central português, mas não foi egoísta e partilhou-a com Sauer. 5-1, bis do brasileiro.



Manita axadrezada!



O Sp. Braga insistiu e atacou até final, mas esta noite era de vexame ou da consoada como preferir. O Boavista vai jogar o acesso à final da Taça da Liga com o Benfica, em janeiro.