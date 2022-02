A FIGURA: Adán

Um guarda-redes de equipa grande é isto. Adán foi chamado a intervir poucas vezes, mas fê-lo de forma decisiva. Como teria sido o jogo se aquele penálti de Banza tivesse entrado mesmo em cima do intervalo? O espanhol fez o seu papel, defendeu o remate do avançado famalicense e permitiu ao Sporting continuar em vantagem no marcador. Esse lance foi festejado em Alvalade como se de um golo se tratasse, o que diz muito...

O MOMENTO: Matheus Reis, o descanso sportinguista (minuto 63)

Adán já havia sido decisivo a acabar a primeira parte, mas a vantagem do Sporting ainda era «magra». Até que Matheus Reis se encheu de fé e, de fora da área, fez o 2-0 e tranquilizou os leões. A partir daí foi gerir, até porque o clássico com o FC Porto é já sexta-feira.

OUTROS DESTAQUES

Sarabia

Com o adeus de Luis Díaz do FC Porto, Pablo Sarabia é, muito provavelmente, o melhor jogador da Liga, e não se esconde desse estatuto. Decisivo pelo golo de penálti que marcou, logo a abrir a partida, a participação de Sarabia no jogo não se ficou por aí. Os leões não estiveram particularmente inspirados no ataque, mas ainda assim Sarabia destacou-se pelo que fez com a bola – como sempre.

Matheus Reis

É a história da época no universo leonino até ao momento. Matheus Reis chegou de forma discreta ao Sporting, e não se pode dizer que tenha tido uns primeiros tempos fáceis como jogador verde e branco. A utilização foi sempre irregular, e muitas vezes era o patinho feio da equipa. O que é certo é que isso mudou e Matheus Reis é neste momento um titular indiscutível do Sporting, seja a lateral ou a central. Na primeira parte, de resto, foi competente como lateral-esquerdo, e baixou depois para central na etapa complementar. Continuou seguro e coroou a exibição com o golo da tranquilidade.

Slimani

Um espetáculo dentro do outro espetáculo que foi o jogo. Slimani só esteve 15 minutos em campo, mas a noite foi dele. A primeira ovação surgiu quando o argelino subiu ao relvado durante o aquecimento. Depois, quando o speaker o anunciou na ficha de jogo. Quando Slimani foi aquecer, já na segunda parte, os aplausos subiram de tom, antes da casa vir abaixo quando o avançado entrou para o lugar de Sarabia. Os golos ainda não apareceram e Slimani já oferece este entusiasmo todos aos adeptos. Alvalade não o esqueceu.

João Carlos Teixeira

Depois de ano e meio nos Países Baixos, no Feyenoord, João Carlos Teixeira voltou a Portugal, para representar outro clube minhoto, desta feita o Famalicão. E a estreia não podia ter sido mais prometedora. O médio, formado precisamente no Sporting, tem um toque de bola diferente e isso nota-se a cada momento. Espalhou classe e foi o elemento em maior foco do ataque famalicense.

Charles Pickel

Uma exibição ‘chata’, podemos dizer, mas num bom sentido. Muito trabalhador, o médio do Famalicão destacou-se sobretudo pelo que fez sem bola. Conseguiu recuperar algumas bolas fruto da sua inteligência posicional e nunca virou a cara à luta na hora de pressionar os adversários.