O Nacional regressou esta noite às vitórias na II Liga, ao vencer o Trofense por 3-0, no jogo de fecho da sétima jornada.

Na Trofa, e na estreia de Rui Borges no banco dos insulares no campeonato, marcaram Bryan Rochez, aos 44 e 62 minutos, e Rafael, aos 46 minutos.

Com este resultado, o Nacional ascende à sexta posição, a oito pontos do líder Farense. O Trofense é 14.º, com sete pontos.

O resumo do jogo: