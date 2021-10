Vilafranquense e Farense empataram este domingo a duas bolas, no penúltimo jogo da sétima jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Os quatro golos do encontro surgiram na segunda parte. Loide Augusto (57m) adiantou o Farense, mas um golo de Prince Mendy (65m) e um autogolo de Seruca (77m) permitiram ao Vilafranquense passar para a frente. Já aos 83 minutos, Pedro Henrique fez o golo do 2-2 final.

Com este resultado, o Vilafranquense chega aos seis pontos e continua no 16.º lugar. O Farense é 17.º, com quatro pontos e continua sem vencer, apesar de ter somado o terceiro empate seguido.