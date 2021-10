FC Porto B e Rio Ave empataram a uma bola na tarde deste domingo, em jogo da sétima jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Na receção ao segundo classificado, o FC Porto B chegou ao intervalo em desvantagem, graças a um golo de Gabrielzinho, aos 44 minutos.

A vantagem do Rio Ave durou até ao último quarto de hora do encontro: aos 77 minutos, Mor Ndiaye (na foto) fez o 1-1 final no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, num jogo em que a equipa azul e branca esteve muito perto da vitória no último lance. Valeu Jonathan ao Rio Ave, com uma grande defesa a remate de Diogo Abreu.

Com este resultado, o Rio Ave mantém o segundo lugar, com 14 pontos, mas viu-se igualado pelo Benfica B. O FC Porto B tem nove pontos e está a meio da tabela, no nono posto, à condição (Trofense e Nacional têm sete pontos cada e menos um jogo: defrontam-se na segunda-feira).

Também esta tarde, no jogo das 15 horas, no Estádio Pina Manique, o Casa Pia goleou o Sporting da Covilhã, por 4-0.

Na primeira parte, Jota (2m) e Camilo (27m) deram vantagem de 2-0 ao Casa Pia, que marcou mais dois golos na segunda parte, por Vasco Fernandes (53m) e Derick Poloni (87m). O Casa Pia chega aos 13 pontos e é quinto, ao passo que o Sp. Covilhã é 10.º, à condição, com nove pontos.

Já este domingo, Benfica B e Penafiel venceram, assim como o líder Feirense.